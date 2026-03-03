Орбан получил просьбу о помощи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил обращение от жителя Закарпатья с двойным гражданством, который был мобилизован украинскими властями, попал в плен и сейчас просит вызволить его. Видеозапись обращения опубликовал политический советник главы правительства Балаж Орбан.

На видео 47-летний Альберт Роман рассказывает, что родился в Ужгороде, имеет гражданство Украины и Венгрии и был насильно отправлен на фронт сотрудниками территориального центра комплектования. По словам мужчины, он получил ранение и двое суток пролежал без помощи украинских военных, после чего попал в плен, где российские солдаты оказали ему медицинскую поддержку.

«Господин премьер-министр, пожалуйста, заберите меня отсюда в Венгрию», — говорится в обращении, адресованном также главе МИД Венгрии Петеру Сийярто.

Балаж Орбан, комментируя видео в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), написал: «В этом и заключается ужас войны: спустя 80 лет венгры снова оказались в плену!».

Ранее во вторник в пресс-службе Кремля сообщили, что Виктор Орбан и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсуждали вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ и оказавшихся в российском плену.

Это не первый подобный случай. В июне 2023 года Россия уже передавала Венгрии группу из 11 военнопленных с венгерскими паспортами. Тогда передача состоялась при посредничестве Русской православной церкви и содействии Мальтийского ордена.