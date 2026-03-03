В Дубае загорелось консульство США

Столб густого черного дыма поднялся над консульством США в Дубае после атаки беспилотников. Видео опубликовал РБК в Telegram-канале.

© Скриншот

Инцидент произошел во вторник, 3 марта. Очевидцы отметили, что услышали громкие взрывы, затем в районе консульства начался пожар.

Возгорание удалось оперативно потушить. Власти отметили, что при атаке никто не пострадал.

Ранее дипломаты посольства США в Саудовской Аравии заметили, что американским гражданам следует воздержаться от визитов в консульство.

Также в дипмиссии посоветовали американцам оставаться дома на фоне угроз ракетных и беспилотных атак и держаться подальше от окон.