Власти ФРГ проводят безответственную политику, а их представители являются «болванами».

Об этом на пресс-конференции в бундестаге заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, сообщает РИА Новости.

«Вся эта политика немецкого федерального правительства и предыдущего тоже является безответственной», — сказала она.

По словам политика, Германию «в одностороннем порядке загнали в тупик». Это произошло, потому что страной «правят болваны», считает она.

22 февраля Вайдель заявила, что Германии следует вернуться к атомной энергетике и возобновить импорт российских энергоносителей.

7 января она назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца «единственной угрозой безопасности» для страны. Политик отметила, что Мерц по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже выразил готовность содействовать усилиям по обеспечению перемирия на Украине и пообещал отправить немецкие Вооруженные силы на Украину, создавая угрозу военной конфронтации. При этом она обратила внимание, что он ни слова не сказал о действиях левых экстремистов, которые подожгли кабельный мост в Берлине и обесточили часть города.