Макрон приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал сам Макрон во время телевизионного обращения к нации, авианосец будет направлен в регион вместе с авианосной группой. Причиной для такого маневра стала «нестабильная ситуация» в регионе.

«В связи с нестабильной ситуацией и неопределенностью в ближайшем будущем я отдал приказ авианосцу "Шарль де Голль", его авиационным средствам и сопровождающим фрегатам отправиться в Средиземное море», — заявил он.

Ранее Макрон заявил, что Франция разместила истребители Rafale, системы ПРО и радары на Ближнем Востоке.