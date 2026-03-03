$77.6190.31

Трамп выступил с заявлением о взаимоотношениях Путина и Зеленского

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что между руководствами России и Украины якобы сохраняется взаимная вражда, которая, по его словам, оказывает негативное влияние на развитие конфликта между странами. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер сделал ряд заявлений по международной повестке в ходе переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

В частности, глава США раскритиковал Испанию и Британию за нежелание помогать на Ближнем Востоке, рассказал о том, как идет операция против Ирана, поднял тему урегулирования кризиса на Украине.

«Между президентом [России Владимиром] Путиным и [Владимиром] Зеленским — огромная ненависть. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но, думаю, это практически на высшем уровне», — отметил Трамп.

По его оценке, взаимная вражда между руководствами РФ и Украины на личном уровне оказывает негативное влияние на ход противостояния.

Напомним, что Трамп неоднократно высказывался о мнимой вражде Путина и Зеленского. Так, 16 сентября 2025 года он заявил, что в случае встречи главы России и украинского лидера ему придется лично присутствовать в комнате для переговоров, поскольку стороны «не могут находиться вместе».

Кроме того, 21 сентября президент США сообщил, что вражда между Путиным и Зеленским якобы «очень велика».