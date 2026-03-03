США рассматривают способы защиты танкеров в Ормузском проливе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты танкерам с нефтью и газом, проходящим через Ормузский пролив. Цель — сдержать рост цен на энергоносители, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Военная поддержка поставок нефти и газа», — сказал собеседник издания, добавив, что растёт обеспокоенность возможным давлением на энергорынки по мере расширения военной кампании.

Также рассматривается возможность того, что правительство США обеспечит страховые гарантии для танкеров, чтобы они могли продолжать проход через пролив, отмечают журналисты.

«Хотя формально пролив остаётся открытым, страховые компании повышают тарифы и в ряде случаев отказываются страховать суда, работающие в этом районе», — говорится в публикации.

Кроме того, бывший представитель оборонного ведомства сообщил журналу, что Пентагон «ведёт обсуждения морской миссии».

Politico отмечает, что доступ к Ормузскому проливу «жизненно важен» для поставок нефти и сжиженного природного газа, особенно из Катара и Саудовской Аравии. С конца прошлой недели цены на нефть в США выросли почти на $10 за баррель, что уже отражается на стоимости бензина, подчёркивается в статье.

На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке биржевые цены на газ в европейских странах впервые с 23 января 2023 года уже превысили $700 за 1 тыс. куб. м.