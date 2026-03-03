В Польше вновь заявили о желании обладать ядерным оружием

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна хочет в будущем обладать автономией в вопросах ядерного сдерживания, поскольку Европа стремится к независимому развитию своих возможностей от США.

Его слова приводит Reuters.

«Мы вкладываем значительные средства в будущие атомные электростанции, и Польша не захочет оставаться пассивной в вопросах ядерной безопасности в военном контексте», — заявил премьер-министр.

Также Туск заявил о намерении сотрудничать с союзниками, однако в будущем Польша будет стремиться к автономным действиям в этом вопросе.

Кроме того, по словам премьера, Варшава обсуждает свое предложение по созданию передовой системы ядерного сдерживания с Францией, а также проводит консультации со странами, приглашенными к участию в этом проекте вместе с Польшей.

Ранее Туск заявлял, что НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды.