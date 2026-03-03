Эрдоган заявил о скатывании мира к хаосу и «праву силы» на фоне ударов по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким заявлением о ситуации в мире, предупредив, что человечество вступает в эпоху хаоса, где главенствует грубая сила. Свою оценку он дал на традиционном ужине-ифтаре с депутатами парламента в месяц рамадан; трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«Наш мир стремительно скатывается к хаотичному периоду, в котором используется грубая сила и действует право сильного. Мы вновь становимся свидетелями этого в ходе процесса, начавшегося с атак на нашего соседа — Иран», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не занимает нейтральной позиции в вопросах, затрагивающих окружающий ее регион. По его словам, Анкара выступает на стороне мира, стабильности и общечеловеческих ценностей.

«Мы на стороне права, правды, сохранения жизни людей, где бы они ни находились, а не убийств, резни, бандитизма и геноцида», — отметил президент.

Особую критику Эрдогана вызвала позиция западных стран, которые, по его мнению, игнорируют провозглашаемые ими же принципы.

«Те, кто годами твердил нам о законе, правах и свободах человека, сегодня сами игнорируют эти ценности и не видят ничего плохого в их нарушении», — подчеркнул он.

Заявление турецкого президента прозвучало на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В Белом доме действия обосновали ракетной и ядерной угрозами со стороны Тегерана.

В ответ Корпус стражей исламской революции нанес масштабные удары по израильской территории, а также атаковал объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Сообщается, что в результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур руководства республики.