Трамп осудил Байдена за помощь Украине в ущерб Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп осудил своего предшественника на посту Джо Байдена за помощь Украине в ущерб Ближнему Востоку.

«У нас есть высокотехнологичное оружие, и многое из этого Байден раздал по глупости, просто даром. Я не против Украины, но они отдали слишком многое», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике политику Байдена, назвав его глупцом за чрезмерные бюджетные траты на поддержку Украины.

По его словам, при Байдене над США смеялся весь мир.