Трамп рассказал, кто может подойти на должность нового лидера Ирана

Наследный принц Реза Пехлеви мог бы стать новым правителем Ирана, но «лучше бы подошёл кто-то, кто сейчас популярен». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Думаю, да. Некоторым он нравится... Он выглядит очень приятным человеком, но мне кажется, что лучше бы подошёл кто-то из тех, кто сейчас популярен, если таковой вообще существует», — ответил он.

Также Трамп заявил, что мир объединился против Ирана, потому что они «просто злые».

Кроме того, американский лидер допустил, что вынудил Израиль действовать против Ирана.