Иран до ударов США сделал предложение по ядерной сделке, которое одобрило МАГАТЭ

Иран в ходе переговоров в Женеве сделал предложение по ядерной сделке, оно было одобрено МАГАТЭ, но обсуждения прекратились из-за агрессии, заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, иранская сторона очень серьезно настроена на переговоры. Тегеран считает, что сделанное предложение имело бы большой потенциал для соглашения.

«Это было конструктивно и реалистично и было поддержано МАГАТЭ как наиболее надежной стороной в этом вопросе», — утверждает Бахрейни.

По его словам, США и Израиль, атаковав Иран, приняли «очень глупое решение».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.