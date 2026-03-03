$77.6190.31

Иран до ударов США сделал предложение по ядерной сделке, которое одобрило МАГАТЭ

Газета.Ru

Иран в ходе переговоров в Женеве сделал предложение по ядерной сделке, оно было одобрено МАГАТЭ, но обсуждения прекратились из-за агрессии, заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни. Об этом сообщает РИА Новости.

Иран до ударов США сделал предложение по ядерной сделке, которое одобрило МАГАТЭ
© Газета.Ru

По его словам, иранская сторона очень серьезно настроена на переговоры. Тегеран считает, что сделанное предложение имело бы большой потенциал для соглашения.

«Это было конструктивно и реалистично и было поддержано МАГАТЭ как наиболее надежной стороной в этом вопросе», — утверждает Бахрейни.

По его словам, США и Израиль, атаковав Иран, приняли «очень глупое решение».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.