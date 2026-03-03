Зеленский заявил о нежелании втягивать европейцев в войну с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет втягивать европейцев в войну с Россией.

Об этом он рассказал итальянской газете Corriere Della Sera.

«Я не хочу втягивать европейцев в нашу войну против России на нашей территории. Но я думаю о линиях обороны в виде стен из дронов, которые смогут блокировать любые российские атаки на Европу», — отметил он.

По словам Зеленского, сейчас Украина обсуждает с европейцами «замену» военной помощи США. Президент Украины считает, что Киеву нужно объединить силы с Европой, чтобы быть в состоянии защищаться. Зеленский подчеркнул, что сейчас европейцы развивают свою обороноспособность «быстрее, чем раньше», однако они все еще «не способны заменить США».

«У Европы есть богатства и промышленность, но она ещё не развита в военной сфере; ей нужен наш опыт. Сейчас европейским предприятиям нужно получить лицензию от США на производство американского оружия в нашей стране», — сказал Зеленский.

Также он заявил, что сейчас Украина является «защитой» Европы, и европейцы «хорошо это понимают».

В интервью Зеленский сказал, что Россия не должна решать, войска каких государств должны быть размещены на территории Украины после заключения мира. Также он заявил, что никогда не оставит Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там проживают. Кроме того, Зеленский пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поражения на президентских выборах. По поводу своего участия в выборах президента Украины Зеленский заявил, что не уверен в том, что будет баллотироваться.