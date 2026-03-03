Израиль изучает возможность открытия воздушного пространства

Небо планируют открывать постепенно уже на этой неделе. Журналисты издания подчеркнули, что изначально план предполагал возобновление полётов на следующей неделе, но теперь сроки пересматривают.

По данным министерства транспорта еврейского государства, первоначальный этап открытия авиапространства должен позволить местным перевозчикам доставить домой израильтян, которые остаются в других странах. Окончательное решение пока не принято.

Аэропорт имени Бен-Гуриона будет закрыт как минимум до пятницы, отмечается в публикации.