В Израиле заявили об ударе по Ирану в момент избрания нового верховного лидера

Израиль нанес удар по офису Совета экспертов Ирана якобы в момент голосования за нового верховного лидера страны.

Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильский источник.

«Израиль атаковал заседание Совета экспертов в городе Кум, когда оно созывалось для избрания нового верховного лидера вместо Али Хаменеи. По словам источника, нападение произошло во время голосования», — сказано в сообщении.

При этом иранское государственное информационное агентство опровергло сам факт удара по офису Совета, заявив, что пораженное здание было старым и не использовалось для проведения официальных встреч.

Ранее стало известно, что в результате атаки США и Израиля на офис Совета экспертов Ирана, занимающегося избранием верховного лидера страны, никто не пострадал.