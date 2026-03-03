Макрон выступит с обращением к нации

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 3 марта, выступит с обращением к нации на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке, пишет французская газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

В субботу, 28 февраля, на Ближнем Востоке началась очередная волна эскалации. Израиль и США ударили по целям на территории Ирана. КСИР в ответ нанес удары по объектам военной инфраструктуры США в макрорегионе.

1-3 марта обмен ударами между сторонами продолжился. КСИР нанес удары по британским, французским, немецким базам, в том числе по открытой в 2009 году Camp de la Paix.

«Елисейский дворец объявил во вторник, что Эммануэль Макрон обратится к французам в 20.00 [22:00 мск] по поводу ситуации на Ближнем Востоке», — заметили журналисты.

Ранее французский лидер анонсировал укрепление позиций и оборонительную поддержку союзников.

«Франция укрепит свою позицию и оборонительную поддержку, чтобы встать рядом с теми, с кем у нас есть оборонные договоры, и быть в состоянии адаптировать нашу позицию к событиям последних нескольких часов», — отметил Макрон.

По словам военных экспертов, Париж 28 февраля занял примирительную позицию, призвал к созыву Совбеза ООН. В дальнейшем, после удара иранских беспилотников по французской базе, позиция Франции существенно изменилась.