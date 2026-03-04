Раскрыты кандидаты на роль нового верховного лидера Ирана

Сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба является главным кандидатом на роль его преемника.

Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Пока это не окончательно, но его шансы очень высоки», — сказал родственник Хаменеи.

Другими претендентами, по мнению аналитиков, являются внук первого верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни, иранский религиозный деятель Хасан Хомейни и вошедший во временный управляющий совет Ирана аятолла Алиреза Арафи.

Ранее член Совета экспертов Ирана аятолла Ахмад Хатами заявил, что страна находится на финальной стадии выбора нового верховного лидера.