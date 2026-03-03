В Чехии рассказали, когда Россия может "напасть" на Европу

В Чехии заявили, что последние разведданные указывают на рост «окна возможностей для нападения» России на Европу в течение ближайших 3-6 лет. Об этом сообщает Aktualne со ссылкой на слова главы Генштаба Чехии генерала Карела Ржехка.

По словам генерала, в ближайшее время ситуация с безопасностью в Европе будет оставаться сложной. Кроме того, Ржехка не исключил начало нового вооруженного конфликта в Европе.

«Вооруженный конфликт в Европе не исключен и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищать себя и вкладываться в оборону», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине не должно подразумевать сохранения этой страны в качестве вооруженного врага России.