Названы готовые вмешаться в конфликт с Ираном страны

Страны Персидского залива могут вмешаться в конфликт с Ираном, так как ракетные обстрелы со стороны Тегерана наносят критический удар по энергетической инфраструктуре стран региона.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль.

«Это не символическое иранское нападение. Оно не ограничивается американскими базами, так как у иранцев есть своя нефтяная инфраструктура. Так что все может пойти по очень жесткому сценарию», — указал аналитик.

В то же время Михаэль подчеркнул, что к боевым действиям могут присоединиться Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. По его словам, это будет опасный вариант для Ирана, так как Исламская республика якобы сталкивается с дефицитом ракет и пусковых установок.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, потерпят неудачу. По словам дипломата, в настоящее время между Катаром и Ираном нет никаких контактов, и Тегеран не предупреждал Доху о готовящихся ракетно-дроновых ударах.

Также глава МИД Турции Хакан Фидан указал, что страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана, которым они подверглись на фоне начала вооруженного конфликта Тегерана с США и Израилем. По его словам, Иран ошибочно рассчитывает своими ударами по энергетической инфраструктуре стран региона прекратить вооруженное противостояние.