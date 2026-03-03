Израиль призвал страны разорвать отношения с Ираном

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что в условиях эскалации на Ближнем Востоке весь мир должен разорвать связи с Ираном. Его слова приводит пресс-служба МИД страны.

© Газета.Ru

«Министр иностранных дел заявил послам, что после нападения Ирана на всех своих соседей и резни собственного народа страны мира обязаны разорвать с ним связи», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Саар отметил, что «Израиль не готов жить под угрозой уничтожения, точно так же, как не была бы готова ни одна другая страна в мире».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в посольстве РФ в Ереване сообщили, что россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией.