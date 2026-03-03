WSJ: Трамп готов поддержать вооружённые группировки для свержения власти в Иране

Президент США Дональд Трамп готов поддержать вооружённые группировки для свержения власти в Иране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Такая идея может превратить иранские группировки в наземные силы, по крайней мере, на словах поддерживаемые Вашингтоном», — говорится в публикации.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

Иранское государственное телевидение сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб.

Позднее Трамп заявил, что значительная часть претендентов на пост нового руководителя Ирана была ликвидирована в ходе первых совместных ударов американских и израильских сил.