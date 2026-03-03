Страны ЕС выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз

Европейские столицы выступают против стремления Украины к ускоренному вступлению в Евросоюз. Они боятся "открыть ящик Пандоры" с проблемами, которые, принесет членство Киева, пишет Reuters.

Как подчеркивает агентство, руководство стран ЕС, включая Францию и Германию, скептически относится к тому, что Киев сможет провести необходимые реформы для членства. Опасения, в частности, вызывает возможность украинских властей бороться с повсеместной коррупцией.

Процесс вступления в ЕС длительный и забюрократизированный, он включает в себя годы переговоров и правовых реформ для соответствия стандартам ЕС. По словам европейских дипломатов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неофициально предложила европейским столицам ускорить этот процесс ради Украины.

"Вместо того, чтобы сначала проводить все необходимые реформы, Киев мог бы вступить в ЕС, выполнив некоторые минимальные требования, но с ограниченным доступом к средствам ЕС и неполным правом принятия решений до тех пор, пока не будут выполнены все критерии членства", - отмечает Reuters.