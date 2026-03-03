Трамп: уже "слишком поздно" вести переговоры с Ираном

Руководство Ирана уничтожено, проведение переговоров невозможно, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, 28 февраля, в первые часы после начала широкомасштабной операции против Ирана, американский лидер предложил Тегерану переговоры, на более жестких условиях, чем ранее в Омане и Женеве. Власти Исламской Республики, уточнили журналисты, отвергли его предложение.

На следующий день глава США заявил, что операция идет с опережением графика, Тегеран, после гибели ряда высокопоставленных лиц, просит о переговорах. В Иране не подтвердили его высказывания.

«Их противовоздушной обороны, ВВС, ВМС и руководства больше нет. Они хотят разговаривать. Я сказал:«Слишком поздно», — констатировал Трамп во вторник, на четвертый день после начала операции против Ирана.

Ранее в КСИР сообщили о начале очередного этапа ударов по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, в ведомстве рассказали об успешной атаке на крупное подразделение ВС США.