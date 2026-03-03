Зеленский высказался о помощи обстреливаемой Ираном стране

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможную помощь Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с президентом страны Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили, как мы можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим», — написал он.

Политик подчеркнул, что также обсудил с коллегой ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке. Он также выразил соболезнования президенту ОАЭ из-за жертв в результате ударов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговоров с ближневосточными лидерами заверил их в том, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре стран региона. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера, он прикладывает все усилия, чтобы способствовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.