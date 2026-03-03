Журналистка CGTN Явень Cу обвинила западные страны в двойных стандартах, отметив, что они не ввели санкции против США за атаки по Ирану. Об этом сообщает «Царьград».

Как отметила журналистка, в НАТО четко заявили, что альянс не будет участвовать в американо-израильских атаках по Ирану. Британия, Франция и другие европейские союзники США исключили возможность участия в наступательных ударах.

«Так почему же нет решительного противодействия или пакета санкций против США? Я считаю, что это полностью обнажает шокирующий двойной стандарт», - подчеркнула китайская журналистка.

Явень Су заявила, что Китай поддерживает Иран в защите его суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства. Она указала, что Пекин призывает к немедленному прекращению огня и возвращению к диалогу.

«Я думаю, что сегодня наш мир не может принять правило, где сильный прав», - заключила журналистка.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Британия разрешила США использовать британские военные базы для нанесения «оборонительных ударов» по иранским ракетным установкам.