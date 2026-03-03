Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Life.ru заявил, что за политическим продвижением боксера Александра Усика стоят британские спецслужбы. По его словам, Лондон готовит двух кандидатов на пост президента Украины — Усика как «кандидата мира» и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного как «кандидата войны», чтобы полностью контролировать электоральные предпочтения украинцев.

Как отметил Царев, спортивные достижения Усика с самого начала курировались Великобританией для создания ему высокого статуса, необходимого для будущей политической карьеры. По мнению экс-депутата, такая стратегия позволяет Лондону получить влияние на Украине без финансовых затрат, в отличие от Евросоюза, и без политических усилий, которые прилагает администрация Трампа для прекращения конфликта.

Царев считает, что Усик имеет больше шансов на победу, чем Залужный, поскольку большинство населения выступает за мир. При этом он назвал боксера «троянским конем»: избиратели воспримут его как пророссийского кандидата, хотя на деле он представляет интересы Великобритании.

Экс-депутат также обратил внимание на недавние соцопросы, указав, что крупнейшим акционером проводившей их компании является BlackRock, а также французские и британские структуры. По его словам, это подтверждает заинтересованность западных элит в продвижении Залужного.

Напомним, что на фоне заявлений Владимира Зеленского о невозможности выборов до окончания боевых действий, в Раде анонсировали законопроект о проведении голосования. Сам Усик подтвердил намерение баллотироваться, пообещав провести на ринге еще пару лет, а затем сосредоточиться на работе для государства.