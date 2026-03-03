МИД Индии осудил нападения на торговые суда в Персидском заливе

Индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

© Global look

Индия решительно осуждает нападения на торговые суда и призывает к их немедленному прекращению, сообщает РИА «Новости».

Министерство иностранных дел Индии подчеркнуло критическую важность Персидского залива для страны: здесь проживает и работает почти 10 млн граждан Индии. Безопасность и благополучие индийских граждан, а также стабильность поставок энергоносителей через этот регион имеют первостепенное значение для индийской экономики, подчеркнули в МИД страны.

Также в ведомстве отметили, что последние нападения на суда привели к гибели и исчезновению индийских граждан. «Будучи страной, граждане которой занимают видное место в мировой рабочей силе, Индия также решительно выступает против нападений на торговые суда. В последние несколько дней в результате таких нападений уже погибли или пропали без вести некоторые индийские граждане», – заявили в МИД Индии.

Индия также выступает за скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке и подчеркивает приверженность диалогу и дипломатии для урегулирования ситуации. В заявлении МИД отмечается, что большое количество жертв вызывает скорбь и озабоченность. Правительство Индии продолжит внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать решения в интересах национальной безопасности.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной: США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что приводит к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.

Накануне власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

Ранее Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив до улучшения ситуации.

Еще в понедельник власти Индии выражали глубокую тревогу и потребовали урегулировать конфликт в регионе через диалог и дипломатию на фоне ударов США и Израиля по Ирану.