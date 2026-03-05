$77.890.75

Франция использует запасы урана времён холодной войны для новых боеголовок

RT на русскомиещё 1

Министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен рассказала в интервью изданию Le Dauphiné Libéré, что Париж готов задействовать радиоактивные материалы, оставшиеся после демонтажа боеголовок периода холодной войны, для создания новых ядерных зарядов.

Франция использует запасы урана времен холодной войны для новых боеголовок
© РИА Новости

По её словам, речь идёт о запасах расщепляющихся материалов — урана и плутония, извлечённых из ранее разобранных боеголовок.

«Таким образом, у нас имеется запас, полностью достаточный для производства новых ядерных боеголовок, о которых объявил Эммануэль Макрон. Что касается трития, который не подлежит переработке, президент запустил специальную национальную программу для обеспечения наших поставок», — сказала министр.

Также Вотрен подчеркнула, что расширение ядерного потенциала уже учтено в государственном бюджете.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности использовать силы ядерного сдерживания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем назвала планы Франции по ядерному оружию дестабилизирующим шагом.