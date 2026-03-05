Франция использует запасы урана времен холодной войны для новых боеголовок

Министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен рассказала в интервью изданию Le Dauphiné Libéré, что Париж готов задействовать радиоактивные материалы, оставшиеся после демонтажа боеголовок периода холодной войны, для создания новых ядерных зарядов.

По её словам, речь идёт о запасах расщепляющихся материалов — урана и плутония, извлечённых из ранее разобранных боеголовок.

«Таким образом, у нас имеется запас, полностью достаточный для производства новых ядерных боеголовок, о которых объявил Эммануэль Макрон. Что касается трития, который не подлежит переработке, президент запустил специальную национальную программу для обеспечения наших поставок», — сказала министр.

Также Вотрен подчеркнула, что расширение ядерного потенциала уже учтено в государственном бюджете.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности использовать силы ядерного сдерживания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем назвала планы Франции по ядерному оружию дестабилизирующим шагом.