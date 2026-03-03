Зеленский усомнился в сохранении власти после завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от участия в следующих выборах главы государства, если они состоятся после окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он допустил, что выборы могут пройти уже после окончания конфликта, а не после объявления временного прекращения огня. По словам политика, в таком случае он будет ориентироваться на желания украинцев, принимая решение об участии в выборах.

«Реальный вопрос: когда мы сможем провести выборы? Наверняка они будут после окончания войны, а не во время временного прекращения огня. И я совсем не уверен, что буду баллотироваться, посмотрю, чего захотят украинцы», — сказал глава государства.

