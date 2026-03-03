Образ «безопасного рая» пропал: зарубежные блогеры о событиях в ОАЭ

Европейские инфлюенсеры, годами воспевавшие Дубай как «безопасный рай» и идеальное место для жизни, кардинально изменили риторику после недавних обстрелов города. Об этом пишет немецкое издание FOCUS.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке. На этом фоне под обстрел попал и Дубай.

Блогеры публикуют кадры ночных взрывов и признаются, что впервые за долгое время почувствовали реальную угрозу. Немецкая блогер Фиона Эрдманн заявила, что происходящее заставляет иначе смотреть на привычную картину безопасности, а уверенность в том, что Дубай остается вне глобальных конфликтов, больше не кажется безусловной.

По словам инфлюенсеров, идеализированный образ жизни, который служил фоном для рассказов о финансовом успехе и личной свободе, теперь разрушен. Еще недавно они рассматривали эмират как самое безопасное место для жизни и работы.

Ранее сообщалось, что иранский дрон-камикадзе нанес удар по строению с военнослужащими США в Дубае.