Большая часть Кубы осталась без электричества на фоне нефтяной блокады США

Кубинская государственная электрическая компания Unión Eléctrica сообщила масштабном отключении электроэнергии на большей части Острова Свободы, включая Гавану. Об этом 5 марта информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление компании и местные СМИ.

Отключение электроэнергии произошло из‑за обесточивания одной из главных термоэлектростанций страны — Güiteras, расположенной в 100 км к востоку от Гаваны.

Уточняется, что ремонт электростанции может занять от трех до четырех дней. «Основная цель состоит в том, чтобы снизить потребление воды путем устранения неисправности в пароперегревателе котла и других существующих утечек», — приводит агентство слова технического директора электростанции Романа Переса со ссылкой на местные СМИ.

В последнее время Куба неоднократно сталкивалась с перебоями в электроснабжении на фоне нефтяной блокады со стороны США.

Напомним, 29 января Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья резко осудил эти меры, назвав их угрозой «тотальной блокады топлива», нарушением принципов международной торговли и созданием невыносимых условий для кубинцев.

Позднее, 25 февраля, вооруженные люди на катере под флагом США вторглись в территориальные воды Кубы и открыли огонь по членам пограничной службы. В результате четверо нападавших были убиты, а шестеро получили ранения. У задержанных изъяли штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты, телескопические прицелы и камуфляжную форму. В ходе допроса выяснилось, что их целью было совершение террористических актов. Все задержанные оказались кубинскими гражданами, проживающими в США.