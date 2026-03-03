Смотрители зоопарка в городе Итикава планируют забрать у детеныша японской макаки по кличке Панч плюшевую игрушку, которая заменила ему маму. Об этом пишет издание The Tab.

В статье говорится, что специалисты надеются интегрировать Панча в стаю. Для этого его выпустили в вольер, куда могут заходить другие макаки. Так стая быстрее сочтет детеныша частью группы.

Плюшевый орангутан сыграл свою важную роль в развитии Панча: без него он бы мог слишком привязаться к людям. Но так будет не всегда. Недавно Панчу исполнилось шесть месяцев. В этом возрасте японские макаки начинают отходить от матери. В зоопарке надеются, что так произойдет и с Панчем, и игрушка ему будет больше не нужна.

Также специалисты зоопарка рассказали о другой истории, которая произошла в 2009 году. Тогда брошенная обезьяна по кличке Отоме тоже использовала плюшевого мишку в качестве эмоциональной поддержки, но позже, когда выросла, отказалась от него.

У Отоме были дети и внуки, "так что, возможно, есть надежда на будущее и для маленького Панча".

Напомним, мать отказалась от Панча сразу после рождения в июле 2025 года, а другие обезьяны не признавали его и даже били. Чтобы как-то утешить детеныша, смотрители зоопарка подарили ему плюшевого орангутана. Видео с Панчем, который обнимает игрушку, завирусилось в Сети.