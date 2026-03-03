В Германии начали спорить о легитимности ударов по Ирану

После массированных американо-израильских ударов по Ирану и убийства аятоллы Али Хаменеи в Германии разгорелись фундаментальные дебаты, можно ли считать атаки по Тегерану «законной самообороной», пишет немецкий таблоид Bild. Многие эксперты считают эти удары явным нарушением международного права.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

С юридической точки зрения ситуация выглядит ясной: эксперт по международному праву Кристоф Сафферлинг заявил, что эти атаки «наносят удар по Ирану как суверенному государству и, следовательно, противоречат международному праву». Британский профессор, исследователь безопасности Питер Нойманн придерживается такой же точки зрения.

Нойманн указал на два единственных исключения из запрета на применение силы в Уставе ООН: защита от агрессии или мандат Совета Безопасности ООН.

«Ни одно из этих условий здесь не выполняется», - подчеркнул профессор.

Израиль придерживается иной точки зрения и, ссылаясь на «экзистенциальную угрозу», якобы исходящую от Ирана, заявляет о своем праве на самооборону. Однако «упреждающая самооборона» сопряжена со значительными ограничениями, отмечает эксперт по международному праву Марко Миланович. По его словам, нападение в этом случае должно быть неминуемым, а насилие - «последним, абсолютно необходимым средством».

Канцлер Германии Фридрих Мерц говорит о «дилемме». По его словам, немецкие власти долго обсуждали, как классифицировать происходящее в соответствии с международным правом. Он указал, что многолетние попытки повлиять на Иран юридическими средствами «очевидно оказались неэффективными». Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус указал на другой «юридический интерес»: безопасность. Германия не ставит под сомнение международное право, но существует «интерес безопасности, который не охватывается международным правом».

Однако СДПГ и Левая партия категорически не согласны. Эксперт СДПГ по внешней политике Адис Ахметович предупреждает: «Если вы не называете нарушения международного права нарушениями, вы выставляете международное право на посмешище».

Левая партия заявила о «содействии и пособничестве разрушению международного права». А политик от Партии зеленых Антон Хофрайтер назвал нападения явно незаконными с точки зрения «классического международного права», но в то же время «понятными с человеческой точки зрения».