Иран назвал путь к прекращению войны

Войну на Ближнем Востоке можно прекратить, если остановить «агрессора». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Fars.

«Путь к прекращению войны заключается в том, чтобы остановить агрессора. Совет Безопасности [ООН] имеет полномочия и может принять меры, если захочет», — подчеркнул дипломат.

По словам Багаи, международное сообщество должно принять меры, прежде чем война распространится на другие страны региона, и принудить США и Израиль к ее прекращению боевых действий.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.