«Кризисный режим»: зарубежные СМИ о ситуации на Ближнем Востоке

Атака США и Израиля на Иран оказалась в центре внимания зарубежных СМИ, которые оценили риски противостояния для мировой экономики и усомнились в том, что у Вашингтона есть четкий план иранской кампании. Самые интересные статьи иностранных изданий в материале «Рамблера».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Целями также стали ключевые фигуры военной и политической системы страны, в том числе высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственные за региональные операции и ракетную программу.

Однако после смерти ряда высокопоставленных политиков, религиозных деятелей и силовиков Иран не прекратил сопротивление, а начал проводить ответные операции, запустив ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке, и президент США Дональд Трамп анонсировал новую волну ударов.

По мнению издания Business Insider целью Дональда Трампа и его администрации является «энергетическое доминирование» и контроль мировых нефтяных потоков.

«Долгое время — в том числе во время первого президентского срока Трампа — идея о захвате мирового энергоснабжения воспринималась аналитиками и политическими оппонентами как шутка. При нынешней администрации она стала основой американской политики как внутри страны, так и за рубежом», — говорится в статье.

Журналисты также высказали мнение, что Иран уже не может оказать существенного влияния на мировые нефтяные рынки, так как там «много дешевой американской и союзнической нефти». Именно с этим было связано то, что при ударах по Ирану в прошлом году «цены на нефть не поднимались слишком высоко и надолго, достигнув пика в 79 долларов за баррель, а через два дня опустившись до 66 долларов».

При этом из-за кризиса на Ближнем Востоке цены на газ резко скакнули вверх. Financial Times пишет о том, что на фоне атак со стороны Ирана Катар был вынужден приостановить добычу, что негативным образом сказалось на мировых рынках.

«Беспрецедентный шаг QatarEnergy, крупнейшей в мире компании по производству сжиженного природного газа, встревожил трейдеров в Европе и Азии и стал первой реальной угрозой для мировой экономики в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке», — пишет газета, заметив, что цены на голубое топливо 2 марта выросли почти на 50%.

Ракетные обстрелы Ирана угрожают Кипру, и это стало новым испытанием для ЕС, обнажив раскол в Брюсселе, констатировало издание Politico.

«ЕС перешел в кризисный режим», — констатировало издание.

Европейские фондовые рынки второй день подряд демонстрируют падение, поскольку трейдеры оценивают вероятность долгосрочных перебоев с поставками энергоносителей. Индекс Stoxx Europe 600 упал более чем на 2,6%, что стало самым резким падением с апреля. Основные индексы в Лондоне, Париже и Франкфурте потеряли от 2 до 3%, отмечает The New York Times.

А в Global Times задались вопросом, сможет ли Иран организовать полную блокаду стратегического Ормузского пролива, через который идет на мировые рынки значительная часть нефти.

«Международные морские перевозки практически остановились у входа в пролив. Аналитики предупреждают, что затянувшийся конфликт может привести к еще большему росту цен на энергоносители», — говорится в статье.

При этом Ван Яньань, главный редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge, отметил в интервью изданию, что блокирование пролива может привести к существенным рискам не только для стран Персидского залива, но и для самого Ирана.

«Если западные страны предоставят вооруженное сопровождение коммерческим судам, это может привести к военному противостоянию между Ираном и более широкой западной коалицией», — пояснил он.

В свою очередь The Guardian считает, что отсутствие четкого плана действий может втянуть США в затяжной конфликт с Ираном.

«Критики Трампа требуют от Белого дома большей ясности относительно дальнейших действий. Противники и аналитики утверждают, что отсутствие четкого плана, изложенного до настоящего времени, создает опасность втягивания США в затяжной конфликт», — говорится в статье.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что Трамп пока так и не предоставил данные о том, как он будет действовать дальше, и намерен ли добиваться смены режима в Иране. Недостаточно просто начать войну, нужен план по ее завершению, уверены аналитики.