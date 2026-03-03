Трамп воспользовался награждением военных, чтобы похвастаться дорогими шторами

Президент США Дональд Трамп похвастался перед тремя военными, которых награждал медалью Почета, своими «богатыми» шторами — они украсят новый бальный зал в Восточном крыле Белого дома после реновации, пишет Mother Jones.

© Газета.Ru

«Я выбрал эти шторы еще в свой первый срок — мне всегда нравился золотой цвет. Я верю, что это будет самый красивый бальный зал во всем мире», — поделился Трамп с участниками церемонии.

Он также пошутил по поводу шума, связанного с ремонтом в Белом доме, заявив, что для него это «прекрасный звук», который «означает деньги», но первая леди США Меланья Трамп «не в восторге» от постоянного стука и грохота.

Затеянная президентом США реновация Белого дома — это «способ создать видимость перемен и того, что Трамп выполняет свои обещания», заявила искусствовед из колледжа Джона Джея Эрин Томпсон.

«Выбранный им стиль очень хорошо согласуется с его политическим посылом, поскольку он апеллирует к представлению о прошлом как о чем-то более значимом, чем настоящее», — считает она.

До этого Трамп уже хвастался новшествами, которые привносит в Белый дом: например, он заявлял журналу Аtlantic, что обновил интерьер за свой счет, украсив его элементами с 24-каратным золотом, и пообещал повесить в одном из залов хрустальную люстру.