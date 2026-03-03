«Мы убьем вас»: что пишут за рубежом о заявлении Хегсета по ситуации вокруг Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с первой пресс-конференцией после нападения США и Израиля на Иран. Рассказываем, как отреагировали на Западе на заявления Хегсета.

Журналисты издания Bild сочли, что слова Хегсета являются «военной расплатой» с Ираном, предыдущими конфликтами США и «слабыми союзниками Америки». По мнению издания, министр войны восхваляет Израиль, подчеркивая, что он не колеблется, когда дело доходит до применения силы.

«Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам где-либо на Земле, мы будем преследовать вас без извинений и без колебаний, и мы убьем вас», — цитирует издание Хегсета.

New York Times замечает, что Хегсет отказался сказать, как долго продлится операция в Иране. Если американский лидер Дональд Трамп называл сроки от четырех до пяти недель, то министр заявил, что они «могут сдвигаться вперед и назад». Журналисты назвали пресс-конференцию первой попыткой Белого дома объяснить происходящее, однако заметили, что она не пролила света на то, что ожидается от миссии в Иране.

«Иносми» обратило внимание на реакцию профессора Гленна Диесена. В соцсетях он заметил, что Хегсет настаивает на том, что «США не начинали эту войну». Цитата вызвала критику со стороны пользователей: они назвали Хегсета лжецом.

«Да уж, Израиль начал эту войну. Мы просто приостановили ее с момента начала, после 12-дневного периода», «Эти люди — патологические лжецы, социопаты, лишенные всякого чувства морали. Пусть Иран унизит их сокрушительным поражением», «США начали войну в Иране. США начинали все войны в современном мире либо прямым ударом, либо тайными средствами, используя ЦРУ», — пишут они.

Как сообщает RT, слова Хегсета о том, что Штаты «убьют всех», кто как-либо угрожает американцам, столкнулись с высмеиванием. Пользователи отмечают, что американские солдаты погибают, поскольку именно Пентагон отправил атаковать их Иран.