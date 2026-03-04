Билл Гейтс дал показания на слушаниях по делу Эпштейна

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс вошел в число тех, кто во вторник давал показания по расследованию дела американского финансиста Джеффри Эпштейна.

© ТК «Звезда»

Об этом пишет CBS.

«Соучредитель Microsoft Билл Гейтс входит в число семи человек, которых во вторник вызвали дать показания перед комитетом по надзору и правительственной реформе палаты представителей», - говорится в материале.

Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января открыла новые детали отношений основателя Microsoft со скандально известным финансистом. Документы, которые обнародовал минюст США, включают частную переписку. В ней содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками. Также имеются данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.

Основатель Microsoft признался в связях с «русскими женщинами», о которых упоминалось в материалах по делу Эпштейна. Он извинился за связи с обвиненным в педофилии финансистом, однако заявил, что его любовницы якобы не были жертвами торговли людьми. По словам Гейтса, он действительно имел два романа с девушками из России. Но он настаивает на том, что у него никогда не было никаких связей с женщинами, принудительно удерживаемыми Эпштейном.

Бывший глава Microsoft заявил, что все его контакты с Эпштейном проходили в период с 2011 по 2014 год. При этом Билл Гейтс утверждает, что он не оставался в гостях у финансиста на ночь, не посещал его остров, а все совместные фотографии были сделаны сугубо по просьбе предпринимателя и на них никогда не было жертв насилия.

Политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» рассказал, что для тех, кто попадал на остров Эпштейна, это был шанс получить «индульгенции» на налоговые махинации и другие сомнительные действия. С одной стороны, это были успешные в своих отраслях люди, а с другой - за каждым из них наверняка тянется криминальный след, добавил эксперт.

</p>