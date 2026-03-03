Кто управляет Ираном: убитые лидеры и структура власти

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Агентство Reuters рассказало, кто еще из иранских лидеров погиб и что представляет собой структура власти в Иране.

После гибели Хаменеи функции верховного лидера временно взял на себя переходный совет из трех человек: это президент Масуд Пезешкиан, верховный судья Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей Конституции, аятолла Алиреза Арафи.

Помимо аятоллы Хаменеи, целями атак стали ключевые фигуры военной и политической системы. В их числе - высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственные за региональные операции и ракетную программу.

Первого марта президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране были убиты 48 лидеров. Деталей он не привел. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что убила «большинство» высокопоставленных военных Ирана. Тегеран подтвердил гибель некоторых военных лидеров.

В частности, был убит Абдолрахим Мусави, начальник Генштаба иранской армии. Он был назначен «вторым по значимости главнокомандующим» после верховного лидера после того, как его предшественник Мохаммед Багери был убит во время американских ударов в 2025 году. Вместе с Мусави силы безопасности Ирана возглавлял замглавы Генштаба Мохаммед-Реза Гараи Аштиани, о его гибели не сообщалось.

Также в Иране подтвердили гибель командующего КСИР Мохаммада Пакпура, министра обороны Азиза Насирзаде и советника Хаменеи по безопасности Али Шамхани.

В ЦАХАЛ также сообщали об убийстве начальника военной разведки Ирана Салаха Асади и руководителя военного бюро Хаменеи Мохаммада Ширази.

Структура власти: теократия под давлением

Политическое устройство Ирана уникально своей двухуровневой системой, где над политическими институтами стоит духовная власть:

Верховный лидер (Рахбар): Обладает абсолютной властью, контролирует армию, суды и государственное телевидение. Его гибель создает беспрецедентный вакуум, так как именно он является верховным главнокомандующим и арбитром между ветвями власти.

Совет экспертов: Орган из 88 богословов, который теперь обязан в кратчайшие сроки избрать преемника. Именно на этот орган сейчас ложится задача по сохранению легитимности власти.

Исполнительная власть: Президент и правительство управляют повседневными делами страны, но их полномочия ограничены решениями верховного лидера.

Рассекречены новые детали ликвидации Хаменеи

Силовой каркас: роль КСИР

После гибели Хаменеи и ударов по элите, управление во многом переходит к выжившим лидерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), подчеркивает Reuters. Эта параллельная армия контролирует не только оборону, но и значительную часть экономики. Reuters подчеркивает, что выживаемость иранской системы теперь напрямую зависит от способности КСИР удержать внутренний порядок и обеспечить дисциплину в своих рядах.