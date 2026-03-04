Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на паузе из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, сейчас из-за ситуации вокруг Ирана отсутствуют необходимые сигналы для трехсторонней встречи.

«Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», – сказал он.

2 марта Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке нельзя подтвердить, что переговоры пройдут именно в Абу-Даби.

Зеленский решил отправить военных на Ближний Восток

28 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса. По данным агентства, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. В Киеве неоднократно отвергали возможность вывода ВСУ, а президент Украины называл требование «чушью».