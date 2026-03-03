«Остапа понесло». В России оценили слова Трампа о способности США вечно вести войны

Говоря о способности США «вечно» вести войны, президент США Дональд Трамп выдает желаемое за действительное. В реальности американцы обладают ограниченным запасом высокоточного оружия. Об этом, комментируя недавнее высказывание лидера США, в разговоре с Рамблером заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее Трамп написал в своей странице в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты могут «вечно» вести войны, поскольку располагают «практически неограниченными» запасами вооружения среднего и высшего класса.

Это залихватское заявление в духе Трампа. Это смесь похвальства и наглости. Здесь уместна фраза из известного произведения: «Остапа понесло». Ведь в данном случае американский президент выдает желаемое за действительное. После Венесуэллы у него головокружение от «успехов». В реальности США не могут вести бесконечные войны. Более того, если говорить об Иране, то нужно отметить, что первоначальный план Вашингтона, связанный с тем, что после уничтожения верховного лидера страны новые руководители в Тегеране запросят мир и перейдут к коллаборационизму, как это произошло в Венесуэле, не оправдался. Иран на фоне агрессии наносит масштабные удары по американским военным базам в регионе, а также по Израилю как по основному союзнику США. И здесь главный фактор – это непопулярность войны внутри США, а также экономические издержки, которые на себе ощутит каждый американец в виде роста цен на бензин и виде других подобных «прелестей». Поэтому чем дольше будет идти война, тем хуже будут перспективы Республиканской партии Трампа победить на промежуточных выборах в Конгресс. И если Трамп проиграет эти выборы, если демократы получат большинство в Сенате и в Палате представителей, то в следующем году ему запросто могут объявить импичмент со всеми вытекающими отсюда последствиями. Игорь Коротченко Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона»

США имеют ограниченный запас высокоточного оружия и средств ПВО, подчеркнул специалист.

«Это касается и ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, и крылатых ракет Tomahawk. Поэтому в дальнейшем США придется перебросить силы и оголить свои военные позиции в других регионах мира», - сказал Коротченко.

Американцы способны вести боевые операции в Иране на протяжении трех-четырех недель максимум, считает эксперт.

«После этого война перейдет в совершенно другую стадию, при которой у США будет все больше и больше тупиковых вариантов для окончания конфликта. Естественно, это произойдет при условии, что Иран сумеет продержаться и продолжит наносить удары по противнику с той же интенсивностью, а также перекроет Ормузский пролив, что приведет к еще большим осложнениям в мировой экономике. Это, в свою очередь, выльется в подрыв позиций Трампа внутри США», - заявил аналитик.

