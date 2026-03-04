В Кыргызстане ужесточат наказание за насилие в отношении детей и женщин

Похоже, что в споре о необходимости возврата смертной казни в Кыргызстане, к которой бы приговаривали виновных в совершении преступлений против жизни и половой неприкосновенности детей и женщин, поставлена точка. Администрация президента (АП) КР разработала и представила на суд общественности законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс - наказанием за подобные противоправные деяния станет пожизненное лишение свободы.

Не ведут учет преступлений

Как говорится в законопроекте, в настоящее время в Кыргызстане фиксируется рост числа особо тяжких преступлений против детей и женщин - изнасилований и убийств, - что "вызывает чрезвычайную озабоченность как общества в частности, так и государства в целом". По данным Генеральной прокуратуры, с 2021 года в республике зарегистрировано 691 такое правонарушение.

"Между тем официальная статистика не отражает полной картины. Насилие над детьми и женщинами имеет тенденцию к росту, и сегодня большинство преступлений остается латентным.

Сложность ведения статистики в этом случае объясняется тем, что родственники потерпевших стараются скрыть факт насилия, нанося тем самым непоправимый психологический урон жертве. При этом зачастую сотрудники правоохранительных органов не ведут учет преступлений педофилов, приписывая их к общему количеству изнасилований", - говорится в документе.

По данным администрации главы государства, общество уже не шокируют публикуемые в СМИ факты. "И это пугает. Пришло время обозначить четкую границу, за которой любой человек, совершивший насильственные действия в отношении детей и женщин, оказывается вне общества и получает самое суровое и справедливое наказание", - отметили разработчики законопроекта.

В связи с этим в АП предлагают за указанные особо тяжкие преступления, в частности за изнасилование, совершенное в отношение ребенка, не достигшего 14 лет, наказывать безальтернативным пожизненным лишением свободы. В данный момент это высшая мера наказания в Кыргызстане.

Вердикта не дождался

Изменения в Уголовный кодекс КР вносятся на фоне обвинений в отношении 41-летнего Кумарбека Абдырова в убийстве четырех девушек. Эта история вызвала широкий общественный резонанс в республике и положила начало обсуждению возможности возврата смертной казни в Кыргызстане. Последний раз данный вид наказания применяли в 1998 году. Тогда же был введен двухлетний мораторий на его применение, который неоднократно продлевали. В 2006-м смертную казнь исключили из Конституции, а 25 июня 2007 года заменили на пожизненное лишение свободы.

Кумарбек Абдыров был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 17-летней кыргызстанки в Иссык-Кульской области осенью 2025-го. По данным МВД, в ходе следствия выяснилось, что она была не первой его жертвой. Всего, начиная с 2011 года, он убил четырех девушек, одна из которых находилась на восьмом месяце беременности. Суда Кумарбек Абдыров не дождался. В начале февраля 2026-го его тело обнаружили в камере столичного СИЗО-1. Официальная версия - самоубийство.

Ни при каких обстоятельствах

Именно после убийства 17-летней девушки президент Кыргызстана Садыр Жапаров, взявший, кстати говоря, расследование этого жуткого преступления под личный контроль, поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за противоправные деяния против детей, девушек и женщин. Вплоть до смертной казни.

Тем не менее в законопроекте, подготовленном администрацией главы государства, говорится о пожизненном лишении свободы, а не о смертной казни. Почему? Все дело в том, что Конституционный суд (КС) КР в конце 2025 года признал юридически невозможным восстановление данной меры наказания путем внесения соответствующей поправки в Основной закон страны, так как это противоречит, в том числе, международным обязательствам республики.

"На основании совокупности конституционных и международно-правовых аргументов Конституционный суд пришел к выводу, что восстановление смертной казни посредством конституционной поправки не соответствует Основному закону и является недопустимым и в правовом смысле невозможным, - подчеркнули члены КС. - В связи с этим проект закона о внесении изменений в Конституцию не может быть вынесен на референдум, а все процедуры по его продвижению прекращаются с момента вступления в силу заключения Конституционного суда".

Дословно

Что сказал Конституционный суд?

"Осуществляя возложенные полномочия, КС исходит из согласованности предлагаемых изменений с Конституцией как целостной системой, их влияния на основы конституционного строя, в центре которого находятся фундаментальные права и свободы человека и демократический характер государства, а также их совместимости с международными обязательствами республики, вытекающими из ратифицированных международных договоров.

Конституция закрепляет права и свободы человека в качестве высшей ценности, а система гарантий их обеспечения образует фундамент конституционного строя и предопределяет пределы допустимых изменений Основного закона. Любые изменения Основного закона в сфере фундаментальных прав и свобод требуют учета их системного характера и возможных последствий для функционирования всей конституционной модели защиты личности. Особое внимание должно уделяться предотвращению обратного развития уровня гарантий прав и свобод, поскольку именно их стабильность и последовательность составляют содержание конституционно закрепленного приоритета человека и его достоинства.

В этом контексте запрет смертной казни и признание приоритетного значения права на жизнь имеют не только нормативное, но и ценностное измерение. Они отражают выбор государства и народа в пользу правового режима, исключающего применение этой меры наказания. Право на жизнь и запрет смертной казни выступают системообразующими принципами, задающими стандарты уголовной политики, содержания правосудия, деятельности правоохранительных органов и пенитенциарной системы. Восстановление смертной казни посредством конституционной поправки означало бы отказ от этих стандартов, разрыв преемственности правового развития и отход от избранного конституционного вектора, ориентированного на приоритет достоинства личности и усиление гарантий ее прав и свобод", - говорится в решении КС.

При этом, по данным Конституционного суда, Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, участницей которого является республика, имеет своей целью полную и окончательную отмену смертной казни и не предусматривает механизма денонсации. "Это означает, что государство, присоединившись к протоколу, приняло на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь вновь и не прибегать к ней ни при каких обстоятельствах. Введение смертной казни во внутреннем праве в таких условиях неизбежно поставило бы Кыргызстан в положение государства, нарушающего свои договорные обязательства, что несовместимо с конституционно закрепленным признанием международного права и принципом добросовестного исполнения международных договоров", - отметили в суде.