Обзор иноСМИ: «неприятная правда» войны на Ближнем Востоке и Германия под угрозой

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© EPA/TACC

«Северный поток» разрушен, PCK под угрозой: откуда Германия будет получать энергию?»

Война в Иране и эскалация в странах Персидского залива ставят перед многими странами фундаментальный вопрос - как обеспечить бесперебойность энергоснабжения, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Некоторые азиатские страны создали кризисные группы на случай закрытия Ормузского пролива. Эксперты, такие как экономист Джеффри Сакс, считают возможным «нефтяной шок». Конфликт уже распространился на большую часть Ближнего Востока, практически парализовав судоходство через стратегически важный Ормузский пролив. Цены на газ в Европе выросли на 25 процентов утром 2 марта. После атаки беспилотника компания Aramco приостановила работу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Саудовской Аравии в Рас-Таннуре. Сжиженный природный газ (СПГ) также пострадал: компания Qatar Energy приостановила производство СПГ из-за нападений на свой комплекс в Рас-Лаффане.

Какова ситуация в Германии? Инфраструктура «Северных потоков» остается поврежденной после диверсии. До подрывов «Северный поток - 1» транспортировал примерно половину годовой потребности Германии в природном газе. По информации Berliner Zeitung, неповрежденный участок трубопровода по-прежнему заполнен газом. С момента введения жестких санкций ЕС против «Северного потока» ни одно судно не было отправлено для осмотра трубопровода на предмет потенциальных утечек - не говоря уже о проведении ремонта. Сейчас нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt снабжает восточную Германию, столицу Берлин и важные части восточного фланга НАТО. На фоне украинского кризиса НПЗ перешел на нефть из Казахстана, откуда ее главным образом поставляет американская компания Chevron. Однако эта нефть поступает по трубопроводу «Дружба» через территорию России. При этом скоро истекает срок действия исключения из санкций, предоставленного PCK Schwedt американскими властями.

«Украина предложит Европе военные ноу-хау»

Четыре года назад западные производители вооружений бросились поставлять на Украину свое современное оружие. К 2026 году поток проверенных в боях технологий начал «двигаться в обратном направлении», пишет The Wall Street Journal. В неприметном складском помещении под Мюнхеном недавно открылся завод, выпускающий беспилотники с использованием запатентованных украинских разработок. Эти дроны оснащены украинскими модулями защиты от помех, используют искусственный интеллект для навигации и могут быть развернуты для сбора разведывательной информации, доставки припасов или установки мин. Пока что совместная германо-украинская производственная линия будет поставлять продукцию только на Украину, но после полного ввода в эксплуатацию планируются поставки и на европейский рынок.

Завод под Мюнхеном, открытый в феврале Владимиром Зеленским и министром обороны Германии Борисом Писториусом, - одно из как минимум десяти предприятий, которые украинские и европейские оборонные компании планируют ввести в эксплуатацию к концу года. Около 80 процентов его сотрудников - украинцы. В Дании производитель украинских ракет и беспилотников создает предприятие по производству ракетного топлива. Поскольку большая часть американской помощи Украине была остановлена ​​после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, теперь европейцы оплачивают большую часть расходов. В то же время оборонная промышленность Украины страдает от общенациональных отключений электроэнергии, подчеркивается в статье.

«Неприятная правда» войны на Ближнем Востоке для ЕС

ЕС не хочет быть втянутым в американо-израильскую войну с Ираном. Но, возможно, выбора у него не будет, пишет Politico. После удара беспилотника по британской авиабазе на Кипре географическая близость Европы к конфликту может перевесить скептицизм многих европейских правительств по поводу решения Дональда Трампа начать атаки по Ирану. Еврокомиссия после консультаций сообщила, что планирует отреагировать на конфликт с Ираном, оказав поддержку странам ЕС и защитив европейцев от «негативных последствий». Евросоюз до сих пор публично не затронул вопрос о том, как укрепить оборону Кипра. Никосия не задействовала пункт 42.7 соглашения ЕС о коллективной обороне. Если бы Кипр пошел на такой шаг, это могло бы означать, что блок становится участником войны. Ответить на угрозы в адрес Кипра пришлось Греции: Афины направили на остров два фрегата и пару истребителей F-16.

Неназванный дипломат ЕС заявил Politico, что в Евросоюзе обмениваются информацией о происходящем и следят за ситуацией. По его словам, «в обычное время» Брюссель должен был бы вести переговоры с администрацией США и с израильтянами. Однако ЕС оказался в роли «второстепенного участника». На практике цели Еврокомиссии сводятся к оказанию помощи столицам ЕС в эвакуации граждан из региона и мониторингу сбоев на ключевых морских путях, таких как Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти и СПГ из стран Персидского залива. По оценкам разведки, существует повышенный риск, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке в Европе будут совершены теракты, заявил Politico второй дипломат ЕС. «Неприятная правда» заключается в том, что у ЕС недостаточно рычагов влияния на Ближнем Востоке, чтобы предпринять какие-либо значимые шаги. К конфликту готовились США и Израиль, а ЕС не был к этому готов и теперь оказался «среди зрителей», подчеркнул один из дипломатов.

Кризис стоимости жизни: американцам приходится покупать еду в рассрочку

Американцы чувствуют себя раздавленными, пишет The Hill. На смену амбициям пришла необходимость выживать. Половина американцев теперь с трудом оплачивает основные счета вовремя. Налоговые вычеты, которые раньше предназначались для поездок или развлечений, теперь определяют, будет ли свет в доме. Почти четыре из десяти опрошенных американцев были вынуждены покинуть свои дома из-за роста цен. Для поколения зумеров ситуация еще хуже. Примерно половина из них переезжает не ради приключений или возможностей, а потому что оставаться на месте стало слишком дорого. Ущерб не только финансовый, но и психологический. Две трети молодых американцев больше не верят, что когда-либо смогут позволить себе жить там, где хотят. Они снизили свои ожидания - не из-за смирения, а из-за усталости.

Когда стремление к большему кажется тщетным, люди перестают смотреть в будущее. Эта капитуляция отравляет общество задолго до того, как приводит его к банкротству. То, что многие до сих пор называли временным спадом, лучше понимать как системную перестройку, считает автор The Hill. Когда подавляющая часть неожиданных денег уходит на предметы первой необходимости, а не на радости, происходит фундаментальный сдвиг. Задолженность американцев по кредитным картам взлетела до рекордных показателей, превысив 1,2 триллиона долларов. Треть взрослых за последние несколько месяцев потратили свои сбережения. Программы «купи сейчас, заплати потом», когда-то рекламировавшиеся для гаджетов и одежды, все чаще используются для продуктов питания. Стоимость жилья резко подскочила всего за два года. Кофе подорожал почти на 20 процентов в годовом исчислении, а говядина - на 15 процентов. Непосредственный ущерб уже нанесен. Но более глубокая опасность таится впереди. Инвесторы больше не рассматривают ИИ как инструмент, помогающий работникам. Они рассматривают его как замену им.

«Почему дело Эпштейна так затянулось и принесло так мало результатов»

Джеффри Эпштейн провел недолгий остаток своей жизни в тюрьме, но подавляющему большинству мужчин и женщин, которые либо потворствовали г-ну Эпштейну, либо могли сами совершить сексуальное насилие, бояться практически нечего, пишет The New York Times. За исключением давней сообщницы Эпштейна, Гислейн Максвелл, никто из его друзей или соратников не был привлечен к уголовной ответственности в США. Спустя более чем шесть лет после смерти Эпштейна отсутствие судебных преследований вызывает возмущение и теории заговора по поводу того, почему влиятельные люди остались безнаказанными. Миллионы страниц недавно обнародованных документов отчасти это объясняют: это и информация, оставшаяся без внимания в 1990-х годах; и спорная сделка о признании вины во Флориде, которая не удовлетворила агентов ФБР и прокуроров; и многолетнее расследование федеральных агентов по борьбе с наркотиками, которое ни к чему не привело; и недопонимание между чиновниками в 2016 году, которое сорвало потенциальное расследование в Нью-Йорке.

Документы также показывают, что в своем первоначальном стремлении быстро собрать доказательства против Эпштейна федеральные прокуроры сосредоточились в основном на сексуальных преступлениях против девочек-подростков в начале 2000-х годов. Через несколько месяцев после смерти Эпштейна прокуроры пришли к выводу, что у них недостаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения кому-либо, кроме него и Максвелл. Например, у них не было доказательств, что другие мужчины были причастны к сети насилия над детьми. Тем не менее, документы также показывают, что прокуроры не пытались расследовать другие вещи, к примеру, перемещение денег Эпштейном через банки по всему миру. Они не опросили ни одного из мужчин, которые были его основными спонсорами.