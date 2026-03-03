Израиль продлил визы иностранцам из-за военного конфликта

Министерство внутренних дел Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве.

© Global look

«МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок визы истекает с 22 февраля по 31 марта», — говорится в заявлении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.