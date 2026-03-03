Министр обороны Израиля рассказал, сколько будет длиться операция против Ирана

Министр обороны Израиля Кац пообещал продолжить операцию против Ирана
Израиль намерен сохранить необходимый уровень военной активности против Ирана, чтобы достичь поставленных целей операции «Рев льва», сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.
В сообщении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), Кац подчеркнул, что операция «Рев льва» будет продолжаться с необходимой интенсивностью».
Как писала газета ВЗГЛЯД, количество жертв массированных бомбардировок Ирана со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.
Вооруженные силы США и Израиля с начала масштабной военной операции нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.
Израиль провел наземную операцию на территории Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана может продолжаться столько, сколько потребуется.