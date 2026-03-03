Дыра в земле глубиной 100 метров поставила под угрозу существование деревни

Огромный провал грунта поглощает индонезийскую деревню Пондор Балик. Площадь геологической аномалии постоянно увеличивается и уже составляет более 30 тысяч квадратных метров, а глубина превышает 100 метров. Об этом сообщает информационное агентство EADaily.

Первые проблемы с грунтом в регионе появились еще в начале 2000-х. Местные жители неоднократно фиксировали небольшие трещины в земле. Стремительный рост провала начался в 2021 году. За пять последующих лет он достиг колоссальных размеров. Провал поглотил дороги, сельскохозяйственные угодья, в том числе плантации кофе и сахарного тростника, а также хозяйственные постройки. Сейчас его края постепенно приближаются к жилым домам.

Местные власти в срочном порядке перемещают высоковольтные линии электропередачи подальше от опасной зоны.