Дыра в земле глубиной 100 метров поставила под угрозу существование деревни

Александр Котлеткин
Сотрудники местной администрации изучают ситуацию в районе огромного провала в деревне Пондор Балик, Индонезия
© HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/TACC
© HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/TACC
© HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/TACC
© HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/TACC

© HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/TACC
© HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/TACC
© HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/TACC
© HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/TACC
© HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/TACC

Огромный провал грунта поглощает индонезийскую деревню Пондор Балик. Площадь геологической аномалии постоянно увеличивается и уже составляет более 30 тысяч квадратных метров, а глубина превышает 100 метров. Об этом сообщает информационное агентство EADaily.

Первые проблемы с грунтом в регионе появились еще в начале 2000-х. Местные жители неоднократно фиксировали небольшие трещины в земле. Стремительный рост провала начался в 2021 году. За пять последующих лет он достиг колоссальных размеров. Провал поглотил дороги, сельскохозяйственные угодья, в том числе плантации кофе и сахарного тростника, а также хозяйственные постройки. Сейчас его края постепенно приближаются к жилым домам.

Местные власти в срочном порядке перемещают высоковольтные линии электропередачи подальше от опасной зоны.