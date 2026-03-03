Жители Киева признаются, что не верят в возможность переговоров и скептически относятся к возможности проведения выборов. Как сообщает «КП», об этом в своей статье рассказала бывшая киевлянка Виктория Кузнецова, которая следит за ситуацией в столице Украины по соцсетям и рассказам знакомых.

В украинском сегменте интернета недавно появился ролик, который показывает растущее раздражение от акций скорби, навязанных властями. Во время всеукраинской минуты молчания, когда посреди улицы останавливаются машины, хирург вдруг прекращает операцию.

«Или ДТП или смерть пациента. Думайте», — говорит он.

Люди отмечают, что пафосная «всеукраинская печаль» превращается в фикцию. Из останавливающихся машин все чаще играют треки на российском языке, а игнорировать ее начали даже во Львове.

По Украине ползут слухи о выборах, однако местные жители в них не верят. Наглядной предвыборной рекламы все еще нет, а украинцы считают, что если Владимир Зеленский и получит деньги на проведение голосования, то их разворует верхушка.

«В переговоры практически никто не верит. Но у нас начали понимать, что Россия не уступит и уже не отступит. Впрочем, столько совершенно дикой лжи вокруг, что уже и непонятно, во что верить. Вот когда Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) вернулся из Женевы, то рассказал, что настоящий Путин умер, а Россией теперь правит другой человек. И многие верят, представь! Про Киев говорят, что русским он не достанется, хотя сейчас бог знает, кому он нужен — город малопригоден для нормальной жизни в принципе», — рассказала приятельница автора статьи.

При этом какой будет «перезагрузка» после прекращения конфликта не знает никто. Недовольство Зеленским, который хочет продолжать боевые действия, растет, однако откровенные ненавистники главы киевского режима боятся репрессий.

«Когда СВО только началась, многие верили, что за Украину будет воевать НАТО. Да, американцы с 2014-го года оружие давали бесперебойно, но только вот воевать "партнеры" желанием не загорелись. Исправно убивают украинцев уже 4 года. Люди это тоже начали понимать, разбираться в причинах», — добавил он.

Отмечается, что Зеленский на фоне ухудшающейся политической ситуации и обстановки на фронте изрядно нервничает. При этом люди понимают, что политик является «отыгранной фигурой», а его «наглость и кокетство» зашкаливают.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.