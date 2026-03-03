Премьер Италии нашла неожиданные корни конфликта США и Ирана

Взрывоопасное положение на Ближнем Востоке и ситуация с беспилотниками над Кипром являются не отдельными конфликтами, а прямым следствием «нарушения международного права» после начала СВО на Украине. Об этом утверждает премьер Италии Джорджа Мелони в интервью TG5.

По ее словам, все якобы началось с момента, когда член Совбеза ООН в лице России нарушил границы Украины. Таким образом был послан сигнал о том, что правила больше не работают, утверждает премьер Италии. Мелони также считает, что война уже пришла в Европу, и глупо это отрицать.

«Меня беспокоит общая ситуация, кризис в международном праве, который неизбежно является результатом войны на Украине, когда член Совета Безопасности ООН преднамеренно атаковал своего соседа; было неизбежно, что это приведет к периоду хаоса», — сказала Мелони.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

