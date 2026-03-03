Известные люди, родившиеся 3 марта: биографии и интересные факты

3 марта родились политики, писатели и артисты, оставившие след в истории. О самых известных именинниках — в материале «Рамблера».

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «инженер-системотехник», а затем защитил диссертации на соискание степеней кандидата и доктора экономических наук. Председатель правительства увлекается спортом: играет в Ночной хоккейной лиге, болеет за ЦСКА, занимается плаванием и настольным теннисом. Также он известен как автор музыки к песням Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина». Награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. После февраля 2022 года Мишустин попал в санкционные списки Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Юрий Олеша

3 марта 1899 года родился Юрий Олеша — русский советский писатель, драматург и поэт, известный прежде всего как автор знаменитой сказки «Три толстяка». Он появился на свет в Елисаветграде (ныне Кропивницкий) в семье обедневших дворян. Вскоре семья переехала в Одессу, где Олеша окончил с золотой медалью Ришельевскую гимназию и поступил на юридический факультет Новороссийского университета. Учебу пришлось оставить через два года. В 1921 году переехал в Харьков, а затем в Москву, где работал в газете железнодорожников «Гудок», печатая фельетоны под псевдонимом Зубило. Олеша входил в круг одесских литераторов 1920-х годов и оставил заметный след в русской литературе. Скончался писатель 10 мая 1960 года в Москве.

Владимир Борисов

Народный артист России Владимир Борисов появился на свет 3 марта 1948 года в Москве. В 1974 году окончил Театральное училище имени Щепкина, а спустя год стал актером Самарского академического театра драмы, где прослужил до конца жизни. На сцене театра им. Горького он исполнил десятки ролей в спектаклях по произведениям русской и зарубежной классики. Снимался в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Ермак», «Графиня Шереметева» и других. Владимир Борисов ушел из жизни 26 апреля 2023 года в Самаре на 76-м году жизни. Похоронен на городском кладбище.

Актер Анатолий Веденкин

3 марта 1942 года в Москве родился актер театра и кино, мастер дубляжа Анатолий Веденкин. После армии он учился в эстрадно-цирковом училище на одном курсе с Геннадием Хазановым, а в 1966 году поступил во ВГИК на курс Бориса Бабочкина. Играл в Театре имени Моссовета и Театре киноактера. Среди его работ — фильмы «Летние сны», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов». Веденкин был дважды женат, официальный брак оказался бездетным. В 1973 году у него случился роман с Людмилой Гурченко, с которой он познакомился на съемках, но отношения продлились около двух лет. После второго инсульта в 1999 году актер не смог восстановиться и последние пять лет жизни провел прикованным к постели. Анатолий Веденкин ушел из жизни 7 декабря 2005 года в Москве, похоронен на Котляковском кладбище.

Джессика Бил

Американская актриса Джессика Бил, известная по фильмам «Техасская резня бензопилой», «Иллюзионист» и «Эмануэль и правда о рыбах», родилась 3 марта 1982 года в штате Миннесота. В детстве увлекалась спортивной гимнастикой и вокалом, участвовала в школьных мюзиклах. После школы поступила в университет, но оставила учебу ради карьеры в кино. За свою работу отмечена премиями «Молодой артист», «Сатурн» и наградами независимых кинофестивалей. В 2021 году стала соучредителем компании по производству детских товаров KinderFarms, а весной 2025-го вместе с братом и друзьями запустила винный бренд Prophet & Poet. С 2012 года замужем за певцом Джастином Тимберлейком. У пары двое сыновей — Сайлас (2015) и Финеас (2021). Актриса официально взяла фамилию мужа, но в титрах продолжает использовать девичью.