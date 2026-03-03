"Я бросаю вызов": племянница Трампа возмутилась происходящем в Иране

«Я бросаю вызов всем, кто пытается оправдать происходящее», — заявила племянница Дональда Трампа в своем посте в социальной сети, выразив протест против нынешнего вооружённого конфликта.

В посте она опубликовала фотографию массовых захоронений жертв нападения в школе в городе Минаб (Иран). За первые сутки агрессии, спровоцированной израильским и американским ударом, погибли 165 человек, включая школьников, преподавателей и родителей; ещё десятки получили травмы.

Ранее, по данным СМИ, замешательство охватило Марко Рубио, американского государственного секретаря, когда представители СМИ обратились к нему за комментарием относительно возможного участия вооруженных сил США в авиаударе по учебному заведению на юге Ирана. В результате атаки погибло свыше ста учениц.

Как сообщает РИА Новости, во время взаимодействия с журналистами у здания Капитолия Рубио столкнулся с вопросом о трагическом событии. В ответ дипломат продемонстрировал некоторую нерешительность, не сумев дать однозначный комментарий. Он сослался на желание избежать возможной ошибки в формулировках.