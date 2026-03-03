В ООН заявили о стремлении Трампа завершить многолетнюю войну с Ираном

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сделал громкое заявление о намерении Дональда Трампа положить конец многолетнему противостоянию с Ираном. В интервью телеканалу Fox News дипломат назвал текущий конфликт «47-летней бесконечной войной» и подчеркнул, что американский президент предпринимает активные шаги для его завершения.

© Соцсети

«Эта 47-летняя бесконечная война началась при Джимми Картере. А президент Трамп принимает активные меры, чтобы ее завершить», — цитирует Уолтца информационное агентство.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся военной эскалации на Ближнем Востоке, где США и Израиль проводят масштабную операцию против Ирана.

История противостояния двух государств действительно насчитывает почти полвека. Дипломатические отношения между США и Ираном были разорваны в 1979 году, после победы Исламской революции. Отправной точкой конфликта стал захват американских дипломатов в Тегеране, что привело к длительному кризису и многолетним санкциям.

Заявление постпреда резко контрастирует с текущей военной риторикой Вашингтона, который совместно с Израилем наносит удары по иранской территории. Эксперты отмечают, что слова Уолтца могут означать либо стремление к политическому урегулированию после достижения военных целей, либо попытку оказать дополнительное давление на Тегеран.

Пока неясно, какие именно «активные меры» предпринимает Трамп для завершения конфликта. Однако само упоминание 47-летней истории противостояния в контексте стремления к миру может сигнализировать о смене риторики или подготовке общественного мнения к возможным переговорам.